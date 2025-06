La sindaca Zeller ci ricasca Questa volta indossa il tricolore ma non canta l' Inno

La sindaca di Merano, Katharina Zeller, ha fatto discutere indossando la fascia tricolore durante le celebrazioni per la Festa della Repubblica, ma senza intonare l’Inno di Mameli. Questo gesto solleva interrogativi sul senso di identità nazionale e sulla complessità dei rapporti tra cultura locale e unità nazionale. È un segnale che riflette un’Italia in continua evoluzione, dove tradizione e modernità si intrecciano in modi inaspettati. Che ne pensate?

AGI - Katharina Zeller, neo eletta sindaca di Merano in Alto Adige, in occasione delle celebrazioni ufficiali di questa mattina per la Festa della Repubblica sulla centralissima piazza Walther a Bolzano, ha indossato la fascia tricolore senza cantare l'Inno di Mameli. Le immagini e la notizia della Zeller, esponente della Suedtiroler Volkspartei, che due settimane fa durante l'insediamento si era volontariamente sfilata la fascia avevano scatenato accese polemiche a livello nazionale. Oggi Zeller era accanto al senatore ed ex sindaco di Bolzano di centrosinistra, Luigi Spagnolli, e a Marco Galateo, vice presidente della Provincia Autonoma di Bolzano e presidente provinciale di Fratelli d'Italia che aveva definito " atto irrispettoso e indegno del ruolo " il rifiuto di indossare la fascia tricolore. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La sindaca Zeller ci ricasca. Questa volta indossa il tricolore, ma non canta l'Inno

Leggi anche Zeller non canta l'Inno. La sindaca di Merano allergica al Tricolore ci ricasca | VIDEO - Nella cornice della Festa della Repubblica, la sindaca di Merano, Katharina Zeller, ha stupito tutti rifiutando di cantare l'Inno italiano.

