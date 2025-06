La sindaca Zeller ci ricasca Questa volta indossa il tricolore ma non canta l' Inno

La sindaca Zeller ci ricasca: questa volta, pur indossando il tricolore, decide di non cantare l'inno nazionale durante le celebrazioni della Festa della Repubblica. Un gesto che ha suscitato polemiche e riflessioni sulla sua posizione politica e sulla sua scelta di mostrarsi in modo diverso rispetto al passato. La questione si riaccende, evidenziando come anche simboli e tradizioni possano diventare terreno di controversie politiche e sociali.

AGI - Katharina Zeller, neo eletta sindaca di Merano in Alto Adige, in occasione delle celebrazioni ufficiali di questa mattina per la Festa della Repubblica sulla centralissima piazza Walther a Bolzano, ha indossato la fascia tricolore senza cantare l'Inno di Mameli. Le immagini e la notizia della Zeller, esponente della Suedtiroler Volkspartei, che due settimane fa durante l'insediamento si era volontariamente sfilata la fascia avevano scatenato accese polemiche a livello nazionale. Oggi Zeller era accanto al senatore ed ex sindaco di Bolzano di centrosinistra, Luigi Spagnolli, e a Marco Galateo, vice presidente della Provincia Autonoma di Bolzano e presidente provinciale di Fratelli d'Italia che aveva definito " atto irrispettoso e indegno del ruolo " il rifiuto di indossare la fascia tricolore. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La sindaca Zeller ci ricasca. Questa volta indossa il tricolore, ma non canta l'Inno

