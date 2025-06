La sfida degli spaventapasseri | L’uomo prende in giro se stesso

La prima edizione del concorso "Spaventapasseri" a San Giovanni in Galilea ha dimostrato come l'arte possa unire comunità e scuole. In un momento in cui la creatività è fondamentale per affrontare sfide sociali e culturali, queste opere stravaganti non solo abbelliscono il paesaggio, ma ci invitano a riflettere sull'importanza dell'unione e del gioco. Scoprire come un oggetto comune possa diventare simbolo di riscatto è davvero affascinante!

Grande successo nell’area dell’antica pieve di San Giovanni in Galilea per la prima edizione del concorso " Spaventapasseri ", ideato e organizzato dal Museo Renzi, dall’associazione Amici di Dante con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale che ha creduto nel progetto. Gli otto spaventapasseri sono stati realizzati dalle scuole del territorio e sono stati giudicati da una prestigiosa giuria formata da Genny Bagagli, assessore alla cultura del comune di Borghi, dal direttore del Museo Renzi Alessandro Giovanardi e dallo storico e critico d’arte Massimo Pulini, docente di pittura alla Accademia di Belle Arti di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La sfida degli spaventapasseri: "L’uomo prende in giro se stesso"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La sfida degli spaventapasseri: L’uomo prende in giro se stesso. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La sfida degli spaventapasseri: "L’uomo prende in giro se stesso"

Secondo ilrestodelcarlino.it: la dice lunga sul rapporto tra uomo e natura, ma è anche vero che proprio lo spaventapasseri costituisce la forma espressiva nella quale l’uomo prende in giro se stesso".

Idee. L'uomo e l'eterna sfida del rapporto con l'altro

Riporta avvenire.it: Nel testo che proponiamo in queste colonne Moni Ovadia, scrittore e uomo di teatro celebre per il suo lavoro sulla tradizione ebraica, sintetizza i temi che saranno al centro del suo intervento al ...