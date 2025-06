La seconda vita di Luis Enrique come uomo e come allenatore

La storia di Luis Enrique è un viaggio di resilienza e rinascita. Dopo il dolore immenso per la perdita della figlia Xana, ha trovato la forza di reinventarsi, non solo come uomo ma anche come allenatore. Alla guida della Spagna, ha dimostrato che il calcio può essere un veicolo di speranza e insegnamento. La sua vittoria a Parigi non è solo un trionfo sportivo, ma una dedica d’amore che continua a ispirare. Scoprite come il passato può diventare la spinta per un futuro luminoso

Quando vinse la Champions col Barça nel 2015 piantò la bandierina in campo insieme a sua figlia Xana, che ha perduto 4 anni dopo. Un dolore lacerante, nel segno del quale Lucho ha saputo ricostruirsi, insegnare ai giovani, fare quello che nessuno aveva mai fatto a Parigi. E trionfare, nel segno di lei. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La seconda vita di Luis Enrique, come uomo e come allenatore

