La Salernitana sceglie Cascia per il ritiro estivo | ecco le date

La Salernitana ha scelto Cascia per il ritiro estivo, un passo cruciale mentre si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. In un contesto di incertezze tra playout e ricorsi, la decisione di stabilire basi solide è un segnale di determinazione. Le date sono fissate: sarà l’occasione per rafforzare il gruppo e lavorare sulle strategie. Non perdere l’opportunità di seguire da vicino la rinascita granata!

Ci sono i playout, i ricorsi e le sentenze ma la logistica non può attendere. Al netto della categoria che verrĂ disputata, la Salernitana ha comunicato la localitĂ dove effettuerĂ il prossimo ritiro precampionato. La scelta è ricaduta su Cascia. Il comunicato ufficiale "L’U.S. Salernitana. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - La Salernitana sceglie Cascia per il ritiro estivo: ecco le date

