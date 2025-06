La rissa Acerbi-Spalletti | ecco il vero motivo

La rissa tra Acerbi e Spalletti ha svelato un contesto più ampio: le tensioni nella Nazionale italiana sono un riflesso delle sfide che il calcio moderno deve affrontare. La gestione dei talenti, la pressione dei tifosi e il peso delle aspettative sono temi sempre attuali. Acerbi, escluso e poi richiamato per una missione impossibile, incarna il dilemma di un calcio che cerca identità. Riuscirà l'Italia a ritrovare la strada verso i Mondiali?

Il caso Acerbi che caso in realtà non è - semplicemente un giocatore che non risponde alla convocazione, essendo stato prima escluso dal progetto, nei fatti e pure nelle parole, e poi chiamato solo per marcare Haaland torna utile solo per alleggerire l'attenzione sulla prima e già decisiva partita del girone di qualificazione ai Mondiali. Se l'Italia perde venerdì a Oslo, in casa della Norvegia che già ha giocato e vinto le prime due partite (per noi, complice la Nations League, è invece la prima), sarà difficile raggiungere il primo posto, l'unico che offre la qualificazione diretta. E a quel punto ci ritroveremmo per la terza volta consecutiva nell'inferno degli spareggi che, a prescindere dalla formula, fanno una grande paura.

