La risposta di Marco Travaglio a Fedez | Il libro di Berlusconi? È inutile se non sai leggere

Marco Travaglio risponde a Fedez con il suo inconfondibile stile provocatorio, sottolineando che il libro su Berlusconi ha un valore solo se accompagnato da una capacità critica. Questo scambio accende i riflettori su un tema caldo: l’influenza della cultura pop sulla politica. In un'epoca in cui le parole pesano più delle azioni, come ci si prepara a navigare tra informazione e disinformazione? Scopri di più nella sua reazione!

«Quando vedo Travaglio fare un libro su Berlusconi postumo, mi sembra totalmente inutile se non utile alle tasche di Travaglio e lo trovo veramente spiacevole». Un tempo erano molto amici, ma dal palco del congresso dei giovani di Forza Italia Fedez ha chiamato in causa il direttore del Fatto Quotidiano. E lui nella rubrica di oggi gli risponde: «In effetti lo scrissi per quanti, appena morto B., si erano già dimenticati chi fosse da vivo. Ma a patto che sapessero leggere: quindi sì, nel caso di specie, totalmente inutile». E già che ci sta, Travaglio tira fuori altre frasi di Fedez. Quelle tratte dalla sua canzone Meno male che Silvio c’è, del 2013: “Non ci interessa se si scopa le troie e dopo le candida L’importante è che Silvio non si prenda la candida Silvio, per quest’anno ti vogliamo in forma (Dai) Sai, io sono un fan di ogni tua singola riforma (Uh) Ti hanno indagato per traffico di droga (Ah-ah) Falsa testimonianza, tangenti alla Finanza E poi mafia, P2, strage, Telecinco in Spagna Cazzo, Silvio, sei proprio una vecchia canaglia Io sto con Cuffaro, Dell’Utri e Licio Gelli Mica con Santoro, Biagi, Travaglio, Montanelli Ricrescita del PIL o ricrescita dei capelli. 🔗 Leggi su Open.online