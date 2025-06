La riqualificazione energetica degli edifici è una priorità

La riqualificazione energetica degli edifici non è solo una necessità, ma un'opportunità da cogliere. "Rete Irene" rappresenta un passo fondamentale in questo cammino, unendo aziende italiane pronte a trasformare il nostro patrimonio immobiliare. Con la crescente attenzione verso la sostenibilità, questa iniziativa si inserisce perfettamente nel trend globale della transizione ecologica. Unisciti anche tu a questa rivoluzione: il futuro degli edifici è già qui!

PER ABBATTERE costi e aumentare l'efficienza dei sistemi, la rete da sempre è una buona strategia. Nasce da questo concetto anche " Rete Irene ", un network di aziende italiane specializzate nella riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Fondata nel 2013 da un gruppo di imprenditori, Rete Irene è nata "con l'obiettivo di ridurre i consumi energetici e migliorare il comfort abitativo", come spiega Manuel Castoldi, presidente di Rete Irene. "La missione di Rete Irene è quella di abbattere drasticamente i consumi energetici degli edifici, rendendo gli interventi accessibili e sostenibili.

