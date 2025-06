La Ricoclaun premiata al Rotary Campus a Roseto

La Ricoclaun ODV ha brillato al Rotary Campus di Roseto, ricevendo un prestigioso riconoscimento. Questo evento, che riunisce oltre 400 persone con disabilità e le loro famiglie, è un esempio lampante di come la comunità possa unirsi per creare inclusione. In un periodo in cui l'attenzione verso la diversità è in costante crescita, il lavoro della Ricoclaun rappresenta una luce di speranza e ispirazione. Scopri il potere del sorriso!

Il 1° giugno 2025 è stata una giornata davvero speciale per la Ricoclaun odv, protagonista al Rotary campus Abruzzo e Molise, ospitato al lido d'Abruzzo di Roseto. L'evento, che accoglie per un'intera settimana oltre 400 persone con disabilità e le loro famiglie, ha visto la Ricoclaun ricevere un.

