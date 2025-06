La ricchezza delle armi

In un momento in cui l'occupazione in Italia è in aumento, sorprendentemente la ricchezza e il potere d'acquisto ristagnano. Questo paradosso evidenzia come gran parte dei nuovi posti di lavoro siano legati a settori non produttivi. La vera sfida per il nostro Paese? Rivitalizzare l'industria, il motore che può realmente fare la differenza. Solo così possiamo sbloccare il potenziale economico e migliorare le condizioni di vita degli italiani.

In Italia cresce l’occupazione ma non crescono ricchezza e potere d’acquisto. Questo può sembrare un controsenso, ma non lo è, perché nel nostro Paese cresce soprattutto una occupazione non produttiva, mentre la produzione industriale continua a calare. Oggi serve invece che si riprenda l’industria, perché è l’industria molto più che il turismo a portare ricchezza. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

La ricchezza delle armi

