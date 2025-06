La Restanza e il Borgo di Casamale

Scopri il borgo di Casamale, dove la "restanza" prende vita! Un itinerario unico tra vicoli storici, arricchito da performance artistiche e culturali che celebrano l’identità locale. Dalla poesia alla danza, ogni angolo racconta una storia di cura e resilienza. In un'epoca in cui molti fuggono, Casamale ci invita a riflettere: quale futuro vogliamo costruire per i nostri territori? Non perdere l'occasione di essere parte di questo viaggio emozionante!

Percorso itinerante tra i vicoli del borgo animato da interventi artistici e culturali che intrecciano poesia, musica, teatro, danza e vino. Un modo per riflettere sulla restanza, intesa come permanenza attiva, cura del territorio e resistenza culturale contro l’oblio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - La Restanza e il Borgo di Casamale

