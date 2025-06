La Repubblica nasce dalla Resistenza | non diventi la festa della bandiera italiana

Il 2 Giugno, non solo una celebrazione, ma un richiamo alle radici della nostra democrazia. Lo storico Mario Pelliccioli invita a riflettere sulla vera essenza della Repubblica italiana: un frutto della Resistenza, un simbolo di libertà e partecipazione. In un'era in cui il patriottismo può facilmente scivolare nel nazionalismo, ricordiamo l'importanza di onorare i valori che ci uniscono. Riscopriamo il significato profondo di questa giornata!

“La Repubblica italiana è nata dalla Resistenza: la giornata del 2 Giugno è l’occasione per riscoprirne il significato e spero che non diventi la festa della bandiera italiana”. Così lo storico Mario Pelliccioli, collaboratore dell’Anpi e delle Acli, illustra il valore di questa ricorrenza. Ogni anno si ricorda il 2 giugno 1946, data in cui si svolse il referendum istituzionale per scegliere fra la monarchia e la repubblica: vinse quest’ultima inaugurando una nuova fase del nostro Paese. Contestualmente vennero eletti i membri dell’Assemblea Costituente, chiamati a redigere la Carta fondamentale dello Stato, subentrata allo Statuto Albertino che era stato concesso dalla corona. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “La Repubblica nasce dalla Resistenza: non diventi la festa della bandiera italiana”

