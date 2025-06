La Repubblica è di tutti | il messaggio del prefetto di Como nella giornata del 2 giugno

La Festa della Repubblica a Como ha preso vita come mai prima d'ora, unendo tradizione e innovazione. Il prefetto ha sottolineato il valore di una repubblica che è veramente di tutti, coinvolgendo giovani e famiglie in un abbraccio collettivo. Questo evento non è solo una celebrazione, ma un chiaro segnale di una crescente partecipazione civica, fondamentale per il futuro del nostro paese. Scopri come la comunità si sta riappropriando del suo ruolo!

Una Festa della Repubblica così a Como non si era mai vista. Una giornata ricca di iniziative diffuse, momenti istituzionali, laboratori per i più piccoli e la voce diretta dei giovani, tra riflessione civica e partecipazione reale. Dopo il discorso istituzionale in piazza Cavour, il programma. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - "La Repubblica è di tutti": il messaggio del prefetto di Como nella giornata del 2 giugno

