La Regione interrompe le relazioni con Israele il Pd | Anche Forlì segua l' esempio

La decisione della Regione Emilia-Romagna di interrompere le relazioni con Israele segna un momento cruciale nel panorama politico italiano. I dirigenti del PD di Forlì, Enrico Monti e Michele Valli, applaudono questa scelta coraggiosa, invitando anche la loro città a seguire l'esempio. In un contesto globale sempre più attento ai diritti umani, sarà interessante vedere come questa mossa influenzerà il dibattito politico locale e nazionale. Un cambio di rotta audace per il futuro!

"Vivo apprezzamento per la coraggiosa decisione assunta dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, di sospendere ogni relazione istituzionale con Israele". Così Enrico Monti e Michele Valli, rispettivamente segretari territoriale e comunale del Pd forlivese. Per Monti e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - La Regione interrompe le relazioni con Israele, il Pd: "Anche Forlì segua l'esempio"

Altre fonti ne stanno dando notizia

L’Emilia-Romagna interrompe le relazioni con Israele, De Pascale: “Gravi violenze a Gaza”. Il sindaco di Bologna: “Tutti a Monte Sole”; La Regione Puglia interrompe tutti i rapporti con il governo Netanyahu; La Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna interrompono le relazioni con Israele: «Stop ai rapporti anche con i soggetti legati al governo»; Dopo la Puglia, anche l'Emilia-Romagna e Bologna interrompono le relazioni con Israele. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Rapporti interrotti con Israele . FI: "Decisione senza utilità pratica"

Riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Dopo la Puglia, anche l'Emilia-Romagna interrompe le relazioni con Israele

Scrive msn.com: AGI - L'Emilia-Romagna interrompe le relazioni istituzionali con Israele. Lo dichiara il presidente della Regione Michele De Pascale in una lettera inviata questo pomeriggio alla Giunta e a tutti i di ...

L'Emilia-Romagna interrompe le relazioni con Israele

msn.com scrive: La Regione Emilia-Romagna interrompe ogni forma di relazione istituzionali con il governo di Israele. Lo ha annunciato il presidente Michele de Pascale in una lettera inviata ai componenti della giunt ...