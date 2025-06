la regina fa visita a reggio children

Un incontro che celebra l'importanza dell'educazione innovativa! La regina Letizia di Spagna ha visitato Reggio Children alla Fiera del Libro di Madrid, un evento che si allinea con il crescente interesse globale verso metodologie educative creative e inclusive. Le vibranti copertine dei libri esposti non sono solo un richiamo visivo, ma rappresentano una filosofia educativa che stimola la curiosità e l’apprendimento nei più piccoli. Scopri perché l’educazione è il futuro!

Non a corte, ma allo stand 196 della colorata 84esima Fiera del Libro di Madrid, occupata dalle edizioni Morata. È qui, tra le copertine variopinte — molte delle quali sono libri di Reggio Children — che la Regina di Spagna, Letizia Ortiz, consorte del re Felipe, ha stretto la mano al presidente dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia, Federico Ruozzi. Ruozzi si trovava a Madrid con la responsabile delle relazioni internazionali di Reggio Children, Emanuela Vercalli, per alcuni incontri. Tra questi, quelli con l’Ambasciata Italiana, su progetti legati alle mostre di Reggio Children, e per ricevere un premio che la casa editrice Morata ha voluto consegnare a Reggio Children, alle scuole e ai nidi di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it