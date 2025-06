La RAI assume tecnici della produzione | bando 2025 per giovani diplomati

Se sei un giovane diplomato in cerca di un’opportunità nel mondo dell’audiovisivo, la RAI ti aspetta! Con il nuovo bando per Tecnici della Produzione, puoi avviare una carriera entusiasmante nel cuore della televisione italiana. Questo è solo un segno del crescente interesse per le professioni creative e tecniche, che stanno ridefinendo il panorama lavorativo. Non perdere l’occasione di far parte di questa rivoluzione!

La RAI – Radiotelevisione Italiana – ha aperto una nuova selezione pubblica per l’inserimento di Tecnici della Produzione nella sede di Roma. Si tratta di un’interessante opportunità per entrare a far parte del settore audiovisivo con contratto di apprendistato professionalizzante. Scopri tutti i requisiti, le modalità di candidatura e la scadenza per partecipare. Scadenza domande . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

