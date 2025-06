La Ragnatela ucraina dimostra che Mosca non riesce a proteggere il proprio territorio L’analisi di Camporini

La recente offensiva russa, con ben 472 droni Shahed lanciati in un solo giorno, segna un punto di svolta nel conflitto ucraino. Questo aggressivo scambio di colpi non solo evidenzia l’incapacità di Mosca di garantire la sicurezza del proprio territorio, ma riflette anche un'inaspettata resilienza ucraina. La "ragnatela", strategia di difesa ucraina, rivela una crescente capacità di risposta che potrebbe ribaltare le sorti del conflitto. Il futuro è inc

La Russia ha risposto con violenza allo schiaffo subito ieri, lanciando una quantità monstre di droni Shahed contro il territorio ucraino: 472 lanciati durante le prime ore della mattinata (per confronto, il record precedente, toccato la scorsa settimana, era di pochi più di 100). È la reazione all’operazione “Pavutyna” – “ragnatela” in ucraino – che domenica 1º giugno ha segnato una delle offensive più audaci da parte dell’intelligence militare di Kyiv dall’inizio dell’invasione russa — un’operazione storica che sarà studiata nei libri di tattica militare, che ricorda le azioni epiche del Mossad. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La Ragnatela ucraina dimostra che Mosca non riesce a proteggere il proprio territorio. L’analisi di Camporini

Leggi anche L'Ucraina lancia l'"Operazione ragnatela": i droni lanciati dai camion, le basi "intoccabili" (a 6mila km da Kiev) e l'ombra della risposta nucleare russa - L'“Operazione ragnatela” segna un cambio di passo strategico per l'Ucraina, dimostrando il potere dei droni nella moderna guerra.

Altre fonti ne stanno dando notizia

L’Ucraina infligge una sconfitta alla Russia con i suoi droni. Un’analisi a caldo dell'Operazione Ragnatela; Operazione segreta di Kiev in Siberia, così l'Ucraina ha sorpreso tutti: i droni «sbucati» dai camion e diciotto mesi di preparazione; Il politologo Fesenko: “In Russia Kiev ha agito da sola, è autodifesa, non capitolerà”; Droni di Kiev distruggono 40 bombardieri “con capacità nucleare”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Ragnatela ucraina dimostra che Mosca non riesce a proteggere il proprio territorio. L’analisi di Camporini

Come scrive formiche.net: Per il generale Camporini occorrono conferme dei dati ma un dato è chiaro: Mosca non è in grado di proteggere il suo territorio ...

Le carte di Kyiv contro Mosca: l'operazione Ragnatela

Scrive ilfoglio.it: Per diciotto mesi l’intelligence di Kyiv ha preparato l’offensiva che ha colpito quattro aeroporti militari russi fino a 5.500 km dal confine. I droni FPV, nascosti in prefabbricati e mossi da una ret ...

Ucraina, l’operazione ragnatela è la “Pearl Harbour” della Russia: si teme reazione di Putin

Si legge su msn.com: La mossa dell'Ucraina che ha colpito con i droni quattro aeroporti militari russi mettendo fuori uso 41 cacciabombardieri di Putin. La speranza di una tregua nel conflitto tra Ucraina e Russia è sempr ...