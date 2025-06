La rabbia di Chiesanuova Comitati riuniti all’attacco

A Chiesanuova, la protesta dei residenti si fa sentire forte e chiara. I comitati riuniti tornano a far sentire la loro voce contro la sosta selvaggia che rende ogni giorno un'odissea l’uscita delle scuole. Questo è un tema che tocca tanti quartieri: la sicurezza stradale è una questione cruciale per le famiglie, e il coinvolgimento attivo dei cittadini rappresenta un passo fondamentale verso il cambiamento. Chi ha a cuore il proprio territorio non può restare in silenzio!

Dopo il sit iin di qualche settimana fa alzano di nuovo la voce i cittadini del Comitati riuniti di Chiesanuova nord. In particolare i residenti tornano a sottolineare come ogni giorno, e soprattutto all’uscita delle Scuole Ciliani, si ripetano le stesse scene: sosta selvaggia su entrambe le carreggiate di via Liliana Rossi, pericoloso intralcio del traffico per almeno mezz’ora, attraversamento scellerato della via con bambini, superamento del cordolo centrale che divide le corsie. "Non si può permettere – spiega Rita Biancalani, la portavoce - che decine di persone quotidianamente rischino un incidente su questa strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La rabbia di Chiesanuova. Comitati riuniti all’attacco

