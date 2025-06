La rabbia del Psg dopo gli scontri | No alla violenza Poi l’omaggio della folla ai campioni

Dopo gli scontri, il PSG alza la voce contro la violenza. Ma la vera bellezza dello sport emerge quando la folla celebra i campioni, dimostrando che l'amore per il calcio supera ogni difficoltà. In un’epoca in cui le tensioni sociali sembrano serpeggiare, momenti come questi ci ricordano che la comunità può unirsi. L’omaggio dei tifosi è un chiaro messaggio: lo sport deve tornare a essere un elemento di gioia e unione.

Nonostante le tensioni, la prefettura di Parigi ha autorizzato ieri pomeriggio la parata dei giocatori che hanno sfilato tra la folla osannante. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La rabbia del Psg dopo gli scontri: “No alla violenza”. Poi l’omaggio della folla ai campioni

