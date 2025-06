La questione demografica al centro del Festival della Politica di Mestre

Dal 11 al 14 settembre, il Festival della Politica di Mestre si tingerà di nuove speranze con il tema "Nascere al mondo". Un’occasione unica per affrontare la questione demografica, sempre più cruciale in un’epoca di profondi cambiamenti. In un contesto globale che ci invita a riflettere sulle sfide della natalità e dell’invecchiamento, questo festival promette di stimolare dibattiti coinvolgenti e soluzioni innovative. Non perdere l’occasione di essere parte del cambiamento!

Si svolgerà dall'11 al 14 settembre il 14º Festival della Politica di Mestre, si intitolerà "Nascere al mondo" e avrà focus sulla demografica. Promosso dalla Fondazione Gianni Pellicani, in partnership con la Fondazione di Venezia, M9, Comune di Venezia e Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - La questione demografica al centro del Festival della Politica di Mestre

Su questo argomento da altre fonti

Il lavoro Nobilita: Ma dobbiamo vivere di più la famiglia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La questione demografica: tra soluzioni conservatrici e liberali

Come scrive huffingtonpost.it: La demografia, la scienza che studia le popolazioni, è sempre stata al centro delle discussioni ... sparsi per il mondo che usano la questione demografica come scusa per conculcare diritti ...

La questione Ucraina che divide Roma da Budapest. Orbàn e Meloni a confronto

Riporta msn.com: Al centro dell'incontro con Giorgia Meloni anche la questione demografica Amadeus cambia format: “Chissa chi è” chiude Chi veste Giorgia Meloni? I brand dietro i look della Premier Il gruppo ...

Festival del Lavoro 2025, presentato alla conferenza stampa di Roma il rapporto sull’inverno demografico

Da affaritaliani.it: De Luca (Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro): "Per ridurre gli effetti determinati dall’inverno demografico è necessario continuare ...