La Querce tra la natura Ma si teme il cemento | supermercato in arrivo e le firme per dire di no

Nella frazione de La Querce, l'armonia tra natura e sviluppo è a rischio: un nuovo supermercato minaccia il verde locale. Con 4000 abitanti che si mobilitano, il dibattito sul consumo di suolo torna in primo piano, riflettendo un trend crescente in tutta Italia: la difesa dell'ambiente contro l'espansione commerciale. Il vero punto da considerare? La salute del nostro ecosistema potrebbe valere più di un carrello pieno. Unitevi alla protesta!

La Querce, frazione ad est di Prato, si estende principalmente lungo via Firenze arrivando al confine di Campi Bisenzio e Calenzano. Gli abitanti sono 4000, sul territorio del Comune di Prato, circa 2000 quelli della frazione Il Rosi che pur facendo parte del comune di Campi Bisenzio ha come punto di riferimento la parrocchia de La Querce. Zona residenziale, ma anche di passaggio per molti pratesi, La Querce soffre molto il traffico su via Firenze che, nelle ore di punta, diventa un lungo serpentone di auto. Una frazione che presto cambierà volto grazie alla delibera di giunta che prevede la realizzazione e la cessione di un tratto di strada tra via Berlinguer e via delle Fontivia Sabadell al Macrolotto 2, compensata nei diritti edificatori con la possibilità di costruire un supermercato tra via Firenze e via Bresci, ora destinata a servizi collettivi e verde pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Querce tra la natura. Ma si teme il cemento: supermercato in arrivo e le firme per dire di no

Cosa riportano altre fonti

Si legge su lanazione.it: La petizione presentata in Comune. I cittadini: "Attendiamo risposte". Lo storico circolo I Risorti con le Passeggiate, la vivace parrocchia. con don Fantappiè, la Pro Loco: sono tante le occasioni di ...

