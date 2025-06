La Promessa anticipazioni 3 giugno | Alonso si oppone a Jana e Manuel Curro prova a mediare

Domani, 3 giugno, torna "La Promessa" su Rete 4, e le tensioni si infiammano! Alonso, determinato a ostacolare l’amore tra Jana e Manuel, si scontra con Curro, pronto a difendere i sentimenti dei due giovani. In un contesto di conflitti familiari e lotte per la libertà d'amore, questo episodio ci ricorda quanto sia attuale il tema delle convenzioni sociali che mettono a rischio le passioni. Non perderti le emozioni di questa puntata avvinc

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani: Il marchese vieta le nozze tra suo figlio e la cameriera mentre Curro difende i due innamorati. La Promessa torna su Rete 4 domani, martedì 3 giugno. La soap spagnola è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Maria è travolta dai sensi di colpa, Curro ricorda ad Alonso il suo passato con Dolores. Riassunto dell'episodio precedente La lontananza di Salvador inizia a pesare su Maria, che appare ogni giorno più triste. Jana cerca di starle vicino e confortarla come può. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 3 giugno: Alonso si oppone a Jana e Manuel, Curro prova a mediare

La Promessa Anticipazioni 3 giugno 2025: Alonso deluso da Manuel mentre per Catalina è l'ora della verità!

Come scrive msn.com: Nella puntata de La Promessa in onda il 3 giugno 2025 su Rete4 vedremo Don Alonso furioso contro Manuel e molto più duro di Cruz mentre Catalina dovrà rivelare a Pelayo una verità che lo ferirà profon ...

La Promessa, anticipazioni 3 giugno: Alonso si oppone a Jana e Manuel, Curro prova a mediare

Riporta msn.com: La Promessa torna su Rete 4 domani, martedì 3 giugno. La soap spagnola è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Maria è tr ...

La Promessa: anticipazioni da lunedì 2 a sabato 7 giugno! Manuel viene arrestato!

Da serial.everyeye.it: Le nuove puntate de La Promessa vedono tensioni alla tenuta, un arresto inatteso e segreti che minacciano di sconvolgere tutti.