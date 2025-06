La prima Jeep della storia Willys Overland

Un tuffo nella storia per gli appassionati di veicoli militari! Nella base dell'Aeronautica Militare di Gioia del Colle, la leggendaria Willys Overland MB del 1941 incontra la Jeep M38 A1 del 1953. Questo evento non è solo un'esposizione, ma un viaggio che svela l'evoluzione della mobilità militare e il loro impatto nelle guerre moderne. Scoprirete come questi mezzi siano diventati icone intramontabili!

Per gli appassionati di mezzi militari ecco parcheggiate una accanto all‘altra, nella base dell‘Aeronautica Militare di Gioia del Colle, sede del 36° Stormo Caccia, la Willys Overland MB prima serie del 1941 e la Jeep M38 A1 del 1953 prodotta per la Guerra in Corea. Un’ occasione unica per conoscere la storia di questi mezzi nel corso dell‘ evento "sulle strade della pugliesità doc" organizzato dal Club Aste e Bilancieri e parte dell'Asi Circuito Tricolore. Ai microfoni di Gazzetta Motori i collezionisti Stefano Muccifuora e Piervittorio dal Ri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La prima Jeep della storia, Willys Overland

