La Polonia ai nazionalisti nuova spallata alla Ue

La recente elezione di Karol Nawrocki alla presidenza polacca rappresenta un campanello d’allarme per l’Unione Europea. Con un governo di Donald Tusk già in difficoltà, i nazionalisti si rafforzano e inviano un messaggio chiaro: la Polonia punta a riscrivere le regole del gioco europeo. Questo cambiamento non solo influisce sulla politica interna, ma potrebbe ridefinire anche le alleanze nel continente. Rimanete sintonizzati, il futuro dell'Europa è appeso a un filo!

