La Polizia da Papa Swagger per far rispettare ordinanza di chiusura ma c' è l' autorizzazione per la riapertura

In un momento in cui il mondo della ristorazione vive sfide senza precedenti, la vicenda di Papa Swagger all’Arcella sottolinea la tensione tra normativa e desiderio di ripartenza. Dopo un'inaspettata chiusura, i titolari del locale battono i pugni per ottenere una riapertura, ma le forze dell'ordine non sono mai lontane. Qual è l'equilibrio tra legalità e speranza economica? Questo episodio accende un dibattito cruciale nel nostro panorama sociale.

Papa Swagger riapre ma neppure dopo qualche ora, ancora una volta diverse volanti, questa volta della Polizia Locale, tre, si sono precipitate nel locale dell'Arcella per far rispettare l'ordinanza di chiusura emessa dal Questore Marco Odorisio ma contestata dai titolari del locale. Però, grazie. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - La Polizia da Papa Swagger per far rispettare ordinanza di chiusura, ma c'è l'autorizzazione per la riapertura

Leggi anche Piazza San Pietro gremita per il primo Angelus Papa, la vista dall'elicottero della Polizia di Stato - (Agenzia Vista) Roma, 11 maggio 2025 – Piazza San Pietro si è animata per il primo Angelus di Papa Leone XIV, richiamando numerosi fedeli in un clima di grande attesa e devozione.

Ne parlano su altre fonti

Protesta in ginocchio per il Papa Swagger chiuso; La preghiera in ginocchio di Mama Swagger a Giordani dopo la chiusura del locale: «Ci aiuti lei»; Zona Rossa all'Arcella: denunciato il pusher in bicicletta e arrestato quello delle scuole. Chiuso per 45 gior. 🔗Cosa riportano altre fonti

La Polizia da Papa Swagger per far rispettare ordinanza di chiusura, ma c'è l'autorizzazione per la riapertura

Come scrive padovaoggi.it: Con il permesso del tribunale si è riaperto il locale ma dopo solo qualche ora la visita di tre pattuglie. C'è voluto un po' di tempo per chiarire la situazione che poi si è risolta. Della vicenda si ...