La piscina riapre taglio del nastro per la nuova gestione | Corsi ed eventi speciali

È ufficiale: la piscina de ‘La Carioncella’ riapre sotto una nuova gestione e promette un’estate indimenticabile! Con Zenit Professione Benessere al timone, i corsi di nuoto e eventi speciali si intrecciano in un contesto di relax e svago. Immersa nel verde, questa piscina diventa il luogo ideale per ritrovare il benessere. Non perdere l'occasione di vivere momenti di divertimento e socialità! Sei pronto a tuffarti?

Ha riaperto con una nuova gestione la piscina de ‘La Carioncella’. Situata a metà strada tra Bondeno e Scortichino e immersa in una vasta area verde, a curare la stagione estiva sino a settembre è adesso Zenit Professione Benessere. Il taglio del nastro è avvenuto con l’avvio del mese di giugno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - La piscina riapre, taglio del nastro per la nuova gestione: "Corsi ed eventi speciali"

