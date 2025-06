La pet therapy entra nelle scuole Lerici progetto di Comune e Isa10

La pet therapy entra nelle scuole di Lerici, un'iniziativa che segna un passo importante verso il benessere psicofisico dei più piccoli. Attraverso la relazione con cavalli e la scoperta della natura, i bambini apprenderanno il valore della comunicazione e dell'empatia. Un trend educativo che si sta diffondendo in tutta Italia, sottolinea l'importanza di un'educazione olistica. Scopriremo quanto può fare la natura per il cuore e la mente!

Favorire il benessere psicofisico dei bambini attraverso la relazione non solo con il cavallo, animale da sempre riconosciuto per la sua sensibilità e capacità comunicativa, ma anche con la natura, con l'orto, le piante botaniche ed aromatiche. Questo l'obiettivo del progetto di Pet therapy realizzato dall'Isa10 di Lerici assieme al Comune. L'iniziativa, promossa in collaborazione con il centro equestre EquiLunae, era dedicata ai bambini delle scuole primarie del territorio lericino, con particolare attenzione ai piccoli con disabilità. La relazione tra bambini e cavalli, sviluppata in un contesto protetto e guidato da professionisti specializzati in ippoterapia e pedagogia, aiuta i piccoli a migliorare l' autostima, la coordinazione motoria, la gestione delle emozioni e le capacità relazionali.

