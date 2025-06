La Pennicanza si ferma il 6 giugno Fiorello | Ma da ottobre potremmo tornare in maniera stabile

La Pennicanza si prepara a chiudere i battenti, ma non è un addio definitivo! Fiorello e Biggio stanno già pensando a un possibile ritorno in autunno. Questa pausa, invece di essere un punto finale, potrebbe rappresentare solo un capitolo di una storia in costante evoluzione, proprio come il panorama della radiofonia italiana, sempre più attento ai gusti del pubblico. Restate sintonizzati: la magia potrebbe tornare più forte che mai!

Ultima settimana per “Radio2 Radio Show – La Pennicanza”, il seguitissimo programma di Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Radio2. Lo show chiude venerdì 6 giugno, ma il mattatore non esclude un ritorno in autunno: “Forse con una serie lunga”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

