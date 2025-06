‘La Pennicanza’ chiude il 6 giugno Fiorello annuncia | È possibile che questo programma ricominci da ottobre vedremo!

L’epoca d'oro di "La Pennicanza" si avvia verso la conclusione, ma non temete: potrebbe rinascere in autunno! Fiorello e Biggio hanno creato un fenomeno che ha saputo catturare l’attenzione di milioni. In un periodo in cui la radio sta recuperando slancio grazie a format freschi e coinvolgenti, il ritorno di questo show cult potrebbe rappresentare una nuova svolta nel panorama radiofonico italiano. Rimanete sintonizzati!

È iniziata l’ultima settimana di “Radio2 Radio Show – La Pennicanza”, il programma cult condotto da Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Radio2. Lo show, che chiuderà i battenti venerdì 6 giugno, è diventato uno dei format più seguiti e imprevedibili della radio italiana. Con la consueta ironia, lo showman Fiorello ha annunciato in puntata: “Questa è l’ultima settimana. I vertici Rai dicono che siamo troppo forti, facciamo sfigurare il resto della radio e quindi dobbiamo fermarci”. Ma non tutto è perduto. Fiorello lascia uno spiraglio di speranza: “Questo potrebbe essere stato solo un antipasto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - ‘La Pennicanza’ chiude il 6 giugno, Fiorello annuncia: “È possibile che questo programma ricominci da ottobre, vedremo!”

