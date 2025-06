La Pearl Harbor russa tutti i dettagli dell’operazione Spiderweb | i droni erano nascosti nelle vicinanze dell’ex Kgb

Operazione Spiderweb: una mossa audace che fa tremare il Cremlino. In un periodo in cui la guerra in Ucraina continua a scuotere l'Europa, i droni nascosti vicino all'ex KGB hanno portato a una devastante offensiva contro obiettivi strategici russi. Con danni stimati oltre 7 miliardi di dollari, questo attacco segna una nuova era di conflitti hi-tech. La domanda è: quanto lontano possono spingersi le tensioni geopolitiche?

I droni erano stati trasportati clandestinamente all’interno della Russia, nascosti in container di legno montati su camion. Nel momento in cui sono stati attivati, i velivoli hanno cominciato ad attaccare aeroporti ed aerei russi. Stando a quanto comunicato da Kiev, i danni causati ammonterebbero ad oltre 7 miliardi di dollari. (UKRAINFORM FOTO) – Notizie.com È in estrema sintesi quanto accaduto nelle scorse ore in Russia, dove l’Ucraina ha messo a segno l’operazione denominata Spiderweb, ovvero ragnatela. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - La Pearl Harbor russa, tutti i dettagli dell’operazione Spiderweb: i droni erano nascosti nelle vicinanze dell’ex Kgb

Leggi anche La Pearl Harbor di Mosca: Putin minaccia, “tutte le opzioni sul tavolo”. Paura nucleare - Il conflitto tra Russia e Ucraina si intensifica, evocando preoccupazioni globali simili a quelle della Guerra Fredda.

La Pearl Harbor di Mosca. Per la risposta di Putin “tutte le opzioni sul tavolo”

Come scrive repubblica.it: Secondo la dottrina russa, l’assalto alle basi strategiche è sufficiente ad autorizzare una rappresaglia con le armi atomiche ...

Ucraina, schiaffo a Putin con i droni. Pearl Harbor russa, i segreti dell'operazione Web

Riporta informazione.it: L'Ucraina decapita l'aeronautica della Russia con maxi-attacco di droni preparato per oltre 18 mesi e scrive una pagina cruciale nella guerra, costringendo Mosca a fare i conti con un'imprevedibile Pe ...

La Pearl Harbor di Putin: così è nata l’Operazione ucraina contro i bombardieri russi

Da informazione.it: I servizi ucraini hanno chiamato “Operazione Tela di Ragno” l’attacco sferrato oggi contro l’aviazione strategica russa, nel quale sarebbero stati distrutti numerosi bombardieri. A riferirlo sono i me ...