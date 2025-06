La Pearl Harbor di Mosca | Putin minaccia tutte le opzioni sul tavolo Paura nucleare

Il conflitto tra Russia e Ucraina si intensifica, evocando preoccupazioni globali simili a quelle della Guerra Fredda. L’attacco di Kiev che ha colpito le strutture strategiche russe segna un punto di non ritorno, con Putin che sventola la minaccia nucleare. In un mondo già scosso da crisi energetiche e instabilità geopolitica, ci chiediamo: quale sarà il prossimo passo? La tensione è palpabile e gli equilibri mondiali potrebbero cambiare in un attimo.

Il conflitto tra Russia e Ucraina entra in una fase di allarme globale. Un attacco senza precedenti, rivendicato da Kiev, ha colpito al cuore la struttura strategica dell’arsenale russo. Decine di bombardieri nucleari e almeno un sottomarino balistico sarebbero stati messi fuori uso in una serie di incursioni condotte con droni, anche a migliaia di chilometri dal fronte. L’azione è stata subito definita “la nostra Pearl Harbor ” da uno dei più noti analisti militari russi, e ha innescato un’ondata di richieste di ritorsione da parte dei falchi del Cremlino. L’effetto simbolico e operativo del colpo è enorme. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La Pearl Harbor di Mosca: Putin minaccia, “tutte le opzioni sul tavolo”. Paura nucleare

