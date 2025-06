la nuova guerra fredda secondo ferguson e gardels

In un'intervista che scuote le fondamenta delle relazioni internazionali, Nathan Gardels dialoga con Niall Ferguson sulla nuova guerra fredda tra Stati Uniti e Cina. In un’epoca di crescente polarizzazione politica, le riflessioni di Ferguson offrono uno sguardo inedito sulle sfide globali. La sua conversione al cristianesimo aggiunge una dimensione personale a un tema cruciale: l'equilibrio tra sovranismo e cooperazione. Scopri perché questo dibattito è più rilevante che mai!

Nathan Gardels, caporedattore di Noema, ha incontrato Niall Ferguson, storico, commentatore e biografo, per discutere dell’agenda Trump, del conflitto con la Cina, della polarizzazione in America e della sua conversione al cristianesimo. Gardels – Sotto il sovranismo dell’Amministrazione Trump, che si discosta in modo clamoroso dall’ordine mondiale liberale, sembra che l’America si stia unendo agli altri assi di rivolta, Cina e Russia. Come vede questo sviluppo? Ferguson – Beh, non sono d’accordo sul fatto che gli Stati Uniti si stiano in qualche modo allineando con gli autoritari. La cosa strana degli ultimi quattro anni prima di Trump è che l’Amministrazione Biden-Harris è stata accolta con favore dai liberal di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it