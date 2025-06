La nomina di Jonathan Anderson da Dior è già nella storia

Jonathan Anderson è ufficialmente il nuovo direttore creativo di Dior, un passo audace che segna una svolta epocale nel mondo della moda. In un periodo in cui i grandi marchi cercano freschezza e innovazione, la sua visione promette un mix esplosivo di eleganza e modernità. Questo cambiamento arriva dopo l’addio di Maria Grazia Chiuri, sottolineando un trend inarrestabile: la continua ricerca di nuovi talenti per ridefinire l’estetica del lusso. Rimanete sintonizzati!

A meno di una settimana dall'addio di Maria Grazia Chiuri, Dior ha ufficializzato la nomina di Jonathan Anderson come direttore creativo delle collezioni maschili, femminili e della haute couture. Lo scorso aprile il designer nordirlandese era stato nominato a capo delle collezioni maschili in uno strano annuncio al quale erano seguite una serie di voci sulla sua futura nomina a pieni poteri. «Sono incredibilmente onorato di avere l'opportunità di unire le collezioni donna, uomo e couture di Dior sotto un'unica visione coerente. Il mio istinto è quello di lasciarmi guidare dallo spirito empatico della maison, instaurato dallo stesso Dior.

