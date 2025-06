La nave scuola Vespucci Il veliero più bello del mondo ha già fatto il tutto esaurito | a Livorno dal 4 all’8 giugno

La nave scuola Amerigo Vespucci, considerata il veliero più bello del mondo, ha già fatto il tutto esaurito per le visite a Livorno dal 4 all'8 giugno. Questa storica imbarcazione non è solo un simbolo di tradizione marittima, ma incarna anche un trend crescente verso il turismo esperienziale, dove le persone cercano connessioni autentiche con la cultura e la storia. Non perdere l'opportunità di scoprire il motto ispiratore che guida i suoi marinai: “Non chi comincia, ma

Livorno, 2 giugno 2025 – Il suo lungo tour lo terminerà a Genova fra pochi giorni, ma la nave scuola della Marina militare italiana Amerigo Vespucci attraccherà anche a Livorno e si potrà visitare dal 4 all’8 giugno. “Non chi comincia, ma quel che persevera”, è il motto a bordo scolpito in lettere di bronzo. Il veliero più bello che ci sia ha portato l’eccellenza e l’orgoglio d’Italia in giro per il mondo con una crociera durata circa due anni: 30 i Paesi e 35 i porti toccati. Questa è l’ultima fase che l’ha portato sulle rotte mediterranee. Ora il “Vespucci“ è a Civitavecchia, pronto a salpare per Livorno dove ha sede l’Accademia navale militare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La nave scuola Vespucci. Il veliero più bello del mondo ha già fatto il tutto esaurito: a Livorno dal 4 all’8 giugno

Leggi anche L'antimafia sale a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci - L’antimafia sbarca sulla nave scuola Amerigo Vespucci, ancorata nel porto di Palermo, per una tappa significativa del Tour del Mediterraneo.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La nave Amerigo Vespucci a Civitavecchia: sei giorni di eventi sull'imbarcazione più bella del mondo; La nave scuola Vespucci. Il veliero più bello del mondo ha già fatto il tutto esaurito: a Livorno dal 4 all’8 giugno; Nave Amerigo Vespucci, passaggio ad Ostia: il veliero più bello del mondo in rotta verso Civitavecchia; A bordo del Vespucci, la Nave più bella del mondo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

il veliero amerigo vespucci torna a genova dopo due anni di navigazione nei mari del mondo

Si legge su gaeta.it: La nave scuola Amerigo Vespucci conclude un viaggio di 50.000 miglia e 35 porti in 30 paesi, tornando a Genova il 10 giugno con eventi istituzionali, spettacoli e visite aperte al pubblico.

Fnopi: “Su nave Vespucci professione infermieristica sempre più specialistica”

Secondo tuobenessere.it: (Adnkronos) - Vent’anni più tardi, alla vigilia dal 2 giugno – Festa della Repubblica - e dalla conclusione del giro del mondo dello storico veliero della ...

A bordo del Vespucci, la Nave più bella del mondo

Scrive msn.com: Si può navigare mentre un veliero è fermo nel porto? In realtà no, ma grazie al racconto di chi lo fa quotidianamente si possono immaginare e vivere quelle emozioni. Ci accoglie la guardiamarina Anna ...