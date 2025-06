La Nato muove caccia e navi da guerra | è alta tensione con le forze russe

La NATO alza la guardia: caccia e navi da guerra sono in movimento, segno di un clima internazionale sempre più teso. Mentre i cieli del Baltico si riempiono di jet RAF in caccia a spie russe, nel Nord Atlantico, la Royal Navy non perde di vista le unità di Mosca. In un contesto globale instabile, questa escalation ci ricorda quanto sia cruciale la cooperazione tra alleati. Quale sarà il prossimo passo?

Caccia RAF inseguono spie russe nei cieli del Baltico, navi della Royal Navy tallonano unità russe nel Nord Atlantico: la Nato è in stato d’allerta. La tensione con Mosca sale alle stelle. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Nato muove caccia e navi da guerra: è alta tensione con le forze russe

