La mostra Mani Festa Giulia racconta il Palio

Scoprite il fascino ineguagliabile del Palio attraverso "Mani Festa", la mostra di Giulia Brogi. Le fotografie svelano non solo eventi, ma emozioni e storie che solo l'occhio umano può percepire. In un'epoca dominata da schermi e algoritmi, questa esposizione ci riporta al potere dell'esperienza reale. Non è solo una mostra, ma un invito a immergersi nella cultura senese. Pronti a lasciarvi conquistare?

Quanto sia differente la realtà dalla fotografia è un mistero che probabilmente nessuno riuscirà mai a svelare, nemmeno l’intelligenza artificiale più progredita perché la magia non si rivela ma si conquista con lo sguardo. Interrogativi davanti alle immagini della mostra di Giulia Brogi "Mani Festa" ovvero "Il Palio si racconta tra le mani dei senesi", ospitata nella sede ideale, il Cortile del Podestà fino al prossimo 8 giugno, tanto per scaldare i motori in vista di un infuocato Palio. Accompagnata dai testi di Eleonora Mainò, gli scatti di Giulia Brogi sono un racconto vero e proprio, come ha sottolineato alla presentazione Sara Corti, che sfumano fra immagini ufficiali e quelle "dietro le quinte": c’è la presenza dell’Amministrazione Comunale nell’idea che si trasforma in realtà, in un poco onirico viaggio perché qui la realtà supera ampiamente la fantasia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La mostra "Mani Festa" . Giulia racconta il Palio

Come scrive msn.com: Trentasei immagini per raccontare i gesti che accompagnano il grande evento. Allestimento nel Cortile del Podestà con i testi curati da Eleonora Mainò.

Scrive legnanonews.com: La mostra fotografica di Giulia Brogi con testi curati dalla collega Eleonora Mainò presentata nel Cortile del Podestà ...

Scrive lanuovaprovincia.it: Si terrà sabato 31 maggio, alle 18, a Siena, nel Cortile del Podestà, l’inaugurazione della mostra fotografica di Giulia Brogi con testi curati da Eleonora Mainò, dal titolo “Manifesta il Palio si ...