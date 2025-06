La mamma di Martina | Mi giudicate fredda ma lei mi ha dato la forza era tutto per me

Fiorenza, la madre di Martina, rompe il silenzio in un post che commuove e fa riflettere. La sua forza non è indifferenza, ma un amore profondo che cerca giustizia per la figlia uccisa. In un'epoca in cui il femminicidio continua a essere un dramma insostenibile, le parole di Fiorenza risuonano come un grido di allerta. La sua storia è un invito a non voltarsi dall'altra parte: la lotta contro la violenza è un dovere di tutti

Tempo di lettura: < 1 minuto “Mi state giudicando fredda, che non mi importa di Martina. Se mi vedete forte è perchè la forza me l’ha data lei “. Lo scrive sui social Fiorenza, la mamma della ragazza di 14 anni uccisa ad Afragola dall’ex fidanzato. “Io sono stata sempre presente. Ho scoperto di uno schiaffo tre settimane fa ma nell’ultimo periodo lei era tranquilla “, e poi immagina “ mia figlia quanta paura e sofferenza ha avuto. Chi sa se mi ha chiamato “. Fiorenza sottolinea: “io per mia figlia mi facevo uccidere. Era tutto per me. Quindi non mi giudicate. Principessa mia avrai giustizia”. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La mamma di Martina: “Mi giudicate fredda ma lei mi ha dato la forza, era tutto per me”

Leggi anche La mamma di Martina Carbonaro, trovata morta in un campo ad Afragola: “Era bella come il sole, voglio giustizia” - La tragica vicenda di Martina Carbonaro, giovane di Afragola scomparsa e ritrovata morta in un campo, ha scosso la comunità locale.

Cosa riportano altre fonti

La mamma di Martina, mi giudicate fredda ma lei mi ha dato forza

Lo riporta ansa.it: "Mi state giudicando fredda, che non mi importa di Martina. Se mi vedete forte è perchè la forza me l'ha data lei". Lo scrive sui social Fiorenza, la mamma della ragazza di 14 anni uccisa ad Afragola ...

Martina Carbonaro, la mamma risponde alle critiche: «Mi giudicate fredda ma lei mi ha dato forza»

Da msn.com: «Mi state giudicando fredda, che non mi importa di Martina. Se mi vedete forte è perché la forza me l'ha data lei». Lo scrive sui social Fiorenza Cossentino, la ...

La mamma di Martina Carbonaro: “Non mi giudicate: lei mi ha dato forza, avrà giustizia”

Da napoli.repubblica.it: La donna replica indirettamente alle accuse e alle offese ricevute in questi giorni in rete che hanno spinto il suo legale, l’avvocato Sergio Pisani, a ...