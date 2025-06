La malattia dell' odio ostentata con orgoglio

L'odio, una malattia che si nutre di ostilità e rifiuto, sta diventando un fenomeno sempre più visibile nel nostro quotidiano. In un'epoca in cui la polarizzazione sociale è all'ordine del giorno, questa emozione viene ostentata come un'insolita forma di orgoglio. Ma perché abbracciare l'odio quando possiamo scegliere la comprensione? Scopriremo insieme come contrastare questa marea oscura, abbracciando valori di unità e rispetto reciproco.

Dell’odio il dizionario della lingua italiana scrive come di «una risoluta ostilità che implica di solito un atteggiamento istintivo di condanna associata a rifiuto, ripugnanza verso qualcosa, oppure un costante desiderio di nuocere a qualcuno». Più che un sentimento, direi, una malattia, che può essere personale e persino sociale. Come la promossero i comunisti e simili teorizzando ed esercitando la lotta di classe. Che induceva sull’Unità del Pci persino il simpatico Fortebraccio, l’ex deputato della sinistra democristiano Mario Melloni, a liquidare come «lor signori» quelli di cui non condivideva le opinioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La malattia dell'odio ostentata con orgoglio

