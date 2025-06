La Madonna di Fatima arriva a Pedrengo | una settimana di preghiera e spiritualità

Dal 8 al 15 giugno, Pedrengo si trasforma nel cuore pulsante della spiritualità con l'arrivo della Madonna Pellegrina di Fatima. La statua atterrerà in un modo spettacolare: un elicottero del 3° Reggimento Aves Aquila porterà la bellezza e la sacralità direttamente nel cuore della comunità. Questa settimana di preghiera non è solo un evento religioso, ma un'opportunità unica per riflettere sui valori di unità e speranza che oggi più che mai ci uniscono. Non

Pedrengo. Dall’ 8 al 15 giugno la parrocchia di Sant’Evasio Vescovo e Martire di Pedrengo ospiterà la statua della Madonna Pellegrina di Fatima. La statua atterrerà sul campo da calcio dell’oratorio San Giovanni Bosco di Pedrengo lunedì 8 giugno alle 16,30 a bordo di un elicottero del 3° Reggimento Aves Aquila di Orio al Serio. Dal campo partirà il corteo: affiancata dal gruppo Uniformi Storiche dell’Arma dei Carabinieri la Madonna verrà scortata fino alla Chiesa Parrocchiale, dove si terrà la prima Santa Messa officiata da monsignor Raffaello Martinelli, vescovo emerito di Frascati. Qui il programma con tutte le iniziative: La Madonna di Fatima arriva a Pedrengo . 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - La Madonna di Fatima arriva a Pedrengo: una settimana di preghiera e spiritualità

