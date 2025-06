La lunga salita di Simon Yates

Simon Yates ha finalmente conquistato la Maglia Rosa al Giro d'Italia, un traguardo che segna la sua rinascita e la chiusura di un capitolo turbolento. La sua emozione travolgente rispecchia un trend crescente tra gli atleti: la vulnerabilità come forza. In un'epoca in cui il successo è spesso misurato solo in vittorie, Yates ci ricorda che ogni passo, anche quello più difficile, è parte del percorso. E ora, il suo sogno continua.

«Quando il percorso del Giro è stato annunciato, ho avuto l'idea di tornare e chiudere quel capitolo. Magari non prendermi la corsa come ho fatto ora, ma almeno provare a me stesso di poterlo fare». Simon Yates parla senza riuscire a trattenere le lacrime in zona mista, appena dopo aver indossato la Maglia Rosa sul podio del Sestriere. Disbelief, incredulità : è la prima parola che gli viene in mente per descrivere le sue emozioni subito dopo aver passato la linea del traguardo: «È qualcosa per cui ho lavorato tanti e tanti anni e che ho sempre fallito», dice singhiozzando «Ma oggi è il mio giorno».

