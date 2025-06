La luce del nero nuova produzione del TTB che riflette sul dolore contemporaneo

Il dolore contemporaneo diventa protagonista ne "La luce del nero", la nuova produzione del TTB, in scena a Bergamo. Con la potenza dei versi di Majakovskij, lo spettacolo invita a riflettere su un tema universale: la lotta per trovare gioia anche nei momenti più bui. In un'epoca in cui la resilienza è al centro delle nostre vite, questa rappresentazione offre uno spunto profondo per affrontare le sfide quotidiane. Non perderti l'emozione!

Bergamo. “Bisogna strappare la gioia ai giorni futuri. In questa vita non è difficile morire. Vivere è di gran lunga più difficile”. Versi di Vladimir Majakovskij, risuonati all’interno del cortile del Seminario di Bergamo, che sabato 31 maggio ha ospitato lo spettacolo “La luce del nero”, proposto nell’ambito della rassegna “L’Età forte”, secondo appuntamento del 2025 del progetto #tuoCarmine del Teatro Tascabile. Più che una rappresentazione vera e propria, una prova aperta al pubblico di un’ “azione teatrale per spazi aperti”, anteprima della nuova produzione del TTB, che dona forma ad un’idea di Renzo Vescovi (leader del Teatro Tascabile di Bergamo, al quale la rassegna è dedicata). 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “La luce del nero”, nuova produzione del TTB che riflette sul dolore contemporaneo

Leggi anche Le campagne High Summer 2025 sono un tuffo in storie di stile, luce e libertà. Tra yacht, spiagge dorate e nostalgie in bianco e nero, la moda è un racconto (d'autore) fatto di arte, emozioni e identità - L'alta moda dell'estate 2025 si tuffa in un universo di luce e libertà, dove yacht e spiagge dorate si intrecciano con nostalgie in bianco e nero.

Cosa riportano altre fonti

Beppe Chierichetti Attore di Alberto Valtellina. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

“La luce del nero”, nuova produzione del TTB che riflette sul dolore contemporaneo

Scrive bergamonews.it: Un’ “azione teatrale per spazi aperti” presentata in occasione della rassegna “L’Età forte”, insieme all’ “Étoile” cadente, ma perennemente in potenza, di Stefano Vercelli ...

La luce del nero. Azione teatrale per spazi aperti

Segnala ecodibergamo.it: Da una idea di Renzo Vescovi, La luce del nero vede otto attori sui trampoli intenti in una “danza della luce”: una danza di luci nel buio sulla musica del Boléro di Maurice Ravel.

LeoNilde Carabba – La luce del nero

Lo riporta artribune.com: La sua arte esplora il concetto della luce che emerge dal nero, nel rapporto tra spirito e materia, scienza e magia, in un sorprendente gioco spazio-temporale. La sua nuova mostra alla galleria ...