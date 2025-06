La lotteria dei centri estivi | prezzi alti e pochi posti Stangata per chi ha più figli

Con l'estate alle porte, le famiglie si trovano di fronte a una vera e propria lotteria per accedere ai centri estivi. A Brescia, prezzi elevati e disponibilità limitata mettono in crisi chi ha più figli. Ma questa situazione non è solo un problema locale: riflette un trend nazionale di difficoltà nell'accesso ai servizi per l'infanzia. Eppure, investire nella crescita dei bambini è fondamentale. Come affrontare questa sfida? Scopriamolo insieme!

Brescia – Con l’avvicinarsi della chiusura delle scuole, per le famiglie inizia il risiko dei centri estivi. I tempi del riposo sfalsati, con i minori a casa per 12 settimane e i genitori che possono permettersi al massimo tre settimane di ferie, la soluzione centro estivo è per molti una scelta obbligata. E, volendo ben vedere, anche un’opportunità educativa. Pesano, però, due incognite: costi e posti. Le stime più recenti (2024) di Adoc ed Eures parlano di un costo medio di 1.124 euro per 8 settimane di centro estivo per un figlio, 2.200 per due figli. A breve sarà pubblicato l’aggiornamento 2025: di certo c’è che l’inflazione renderà la spesa estiva più onerosa per tutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La lotteria dei centri estivi: prezzi alti e pochi posti. Stangata per chi ha più figli

