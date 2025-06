La lettera di Alemanno a Mattarella | Carceri sovraffollati una piaga devastante

In un momento in cui il dibattito sul sistema penale è più acceso che mai, Gianni Alemanno e Fabio Falbo alzano la voce per denunciare il sovraffollamento carcerario. Nella lettera a Mattarella, evidenziano come questa realtà non solo influisca sulla dignità dei detenuti, ma comprometta anche le possibilità di riabilitazione. Una questione urgente che invita a riflettere sull'importanza di una giustizia che favorisca il reinserimento nella società.

Gianni Alemanno, già ministro e sindaco di Roma, e Fabio Falbo, detenuto al Braccio G8 di Rebibbia, scrivono una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Festa della Repubblica. Il tema è il sovraffollamento delle carceri, una piaga devastante che mina anche il percorso di reinserimento nella società sancito dalla Costituzione. Il testo: Signor Presidente, come persone detenute nel Carcere di Rebibbia abbiamo molto apprezzato il messaggio da lei inviato il 15 maggio scorso alla Coordinatrice dei Magistrati di sorveglianza, dott.ssa Monica Amirante, in cui ha richiamato "al pieno rispetto dei diritti dei detenuti". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La lettera di Alemanno a Mattarella: "Carceri sovraffollati, una piaga devastante"

