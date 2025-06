La Lazio annuncia Sarri Lotito Bentornato a casa Comandante

La Lazio riaccoglie Maurizio Sarri: "Bentornato a casa, comandante!" È un momento cruciale per i biancocelesti, che puntano a rilanciarsi in un campionato sempre più competitivo. L’esperienza di Sarri potrebbe rivelarsi la chiave per risvegliare le ambizioni di una squadra storica. In un calcio che cerca di tornare alle origini, il suo arrivo segna un passo verso un'identità ritrovata. La Lazio è pronta a scrivere un nuovo capitolo!

Per il 66enne tecnico toscano è un ritorno sulla panchina biancoceleste ROMA - Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. Ufficiale il ritorno sulla panchina biancoceleste del 66enne tecnico toscano, "richiamato da un legame mai interrotto con l'ambiente, con la tifoseria e con una squadra ch.

