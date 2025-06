La Lazio annuncia Sarri con una fumata bianca

Fumata bianca in casa Lazio: Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo stratega biancoceleste, pronto a guidare la squadra fino al 2027! In un contesto di grande competitività in Serie A, la scelta di Sarri potrebbe rivelarsi cruciale per puntare alla Champions. L’ironia dei social sul suo vizio del fumo aggiunge un pizzico di leggerezza a questa importante sfida. Sarà l’anno della rinascita? Restate sintonizzati!

Maurizio Sarri ha firmato il contratto che lo legherà alla Lazio fino al 2027 (anche fino al 2028 se, nei prossimi due campionati, dovesse c'entrare la qualificazione in Champions). I biancocelesti sui social l'hanno annunciato con questo video, che ironizza sul vizio del fumo dell'allenatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Lazio annuncia Sarri con una... fumata bianca

