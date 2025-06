La Lazio annuncia il ritorno di Sarri

La Lazio riaccoglie Maurizio Sarri, un allenatore che ha già lasciato il segno. Dopo un periodo di pausa, il ritorno di Sarri rappresenta non solo una scommessa per la squadra, ma anche un segnale forte nel panorama calcistico italiano, dove i tecnici di esperienza stanno tornando in auge. Gli appassionati non possono che chiedersi: riuscirà a riportare la Lazio ai vertici? Il futuro promette emozioni!

Maurizio Sarri siederà nuovamente sulla panchina dei biancocelesti, succedendo a Marco Baroni, dopo la prima esperienza dal 2021 al 2024. Lo ha annunciato la Lazio, attraverso il direttore generale Angelo Fabiani che ha dichiarato come l' accordo sarà ufficializzato a breve. LA LAZIO ANNUNCIA IL RITORNO DI SARRI: I DETTAGLI Dopo una riunione fiume tenutasi in Toscana, le parti hanno trovato l'accordo totale su ingaggio, durata del contratto e obiettivi di mercato. Il tecnico di Figline Valdarno si legherà ai biancocelesti fino al 2027, con opzione fino al 2028, e guadagnerà attorno ai 2,5 milioni di euro a stagione(più bonus di 500 mila euro in caso di qualificazione in Europa League e di un milione in caso di Champions).

