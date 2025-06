La Lanterna supera Brancagliana 2-0 nel Torneo delle Contrade di Pietrasanta

La Lanterna ha trionfato con un netto 2-0 contro Brancagliana nel Torneo delle Contrade di Pietrasanta, confermando la sua forza in questo attesissimo evento che celebra la tradizione locale. Una vittoria fondamentale che sottolinea l'importanza della comunità nello sport, dove ogni contrada non è solo un team, ma un simbolo di identità e passione. Non perdere l'opportunità di scoprire come si sviluppa questa storica competizione!

la lanterna 2 brancagliana 0 LA LANTERNA: Nari, Bazzichi, Bresciani, Da Prato, Landi (Bonaguidi), Carella, Pellizzari, Garbati, Sancredi A. (Pardini), Sancredi G. (Lombardi), Caddeo (Balduini). All. Neri. BRANCAGLIANA: Pili, Baldi (Cimardi), Ulivi (Bertoneri), Lazzeri, Intaschi A., Poli (Gherardi), El Abid (Corfini), Chereches (Puccetti), Laaribi (Poli A.), Intaschi R. (Da Prato), Cagnoni. All. Larini. Marcatori: 10’ st Bresciani, 30’ st Sancredi G. Note: espulso Cagnoni. PIETRASANTA – La Lanterna-Brancagliana valeva per il primo posto nel girone B, del Torneo delle Contrade di Pietrasanta, e ad aggiudicarselo è stata La Lanterna vincitrice per 2-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Lanterna supera Brancagliana 2-0 nel Torneo delle Contrade di Pietrasanta

