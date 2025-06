La Juventus sfida Allegri per il bomber | testa a testa da 35 milioni

La Juventus si prepara a una sfida d'alta quota: 35 milioni per il bomber del futuro. Con il calciomercato che scalda i motori, i bianconeri alzano la posta, mentre Allegri si gioca il riscatto. Un colpo in attacco potrebbe non solo rinforzare la squadra, ma anche accendere il campionato in un momento cruciale. Riuscirà la Vecchia Signora a tornare protagonista in Serie A? La suspense è alle stelle!

A Torino e Milano si preparano mosse importanti in sede di trattative, colpo in attacco inseguito dai bianconeri che lanciano il guanto al grande ex A pochi giorni dalla fine del campionato, si entra giĂ nel vivo del calciomercato, per preparare al meglio, da parte di tutte le squadre, la prossima stagione. In Serie A, è iniziata la rincorsa al Napoli campione d’Italia, con diversi club che pianificano il rilancio dopo una annata che per vari motivi è stata piuttosto deludente. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Coltivano ambizioni di riscossa, ovviamente, Juventus e Milan, che sognano di inserirsi nella lotta tra gli azzurri e l’Inter. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - La Juventus sfida Allegri per il bomber: testa a testa da 35 milioni

Leggi anche Luis Henrique Juventus, il club bianconero può beffare l’Inter: parte la sfida al club nerazzurro! L’indiscrezione incendia il mercato - Luis Henrique potrebbe diventare il nuovo obiettivo della Juventus, pronta a mettere a segno un colpo che infuoca il mercato e sorprende l’Inter.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calciomercato Juve, il dopo Vlahovic e non solo. Bomber di scorta: è sfida a due; Atalanta-Parma tango argentino: questa sera Pellegrino sfida il bomber Retegui; Conte ha scelto il bomber: colpo in Serie A per la Juve; La Roma di Gasperini sfida la Juve per Lucca. 🔗Su questo argomento da altre fonti

La Juventus sfida Allegri per il bomber: testa a testa da 35 milioni

Lo riporta calciomercato.it: Duello di calciomercato tra i bianconeri e il Milan in vista, entrambe mettono nel mirino un attaccante in rampa di lancio ...

Napoli-Juve: Allegri cerca il successo per riaprire il campionato, in quota è sfida tra bomber Milik-Osimhen

Riporta calciomercato.com: Al “Maradona” si affrontano infatti il Napoli capolista e la Juventus seconda in classifica – insieme al Milan – distante sette punti dalla vetta. Allegri cerca la nona vittoria ...

Retegui-Hojlund, sfida tra ex Atalanta per l'attacco Juve senza Vlahovic. E Kolo Muani...

Segnala informazione.it: In casa Juve è già scattata la caccia al bomber. I bianconeri - non è un mistero saluteranno Dusan Vlahovic (si attendono offerte concrete dopo le chiamate giunte da Arabia e Turchia che non solletica ...