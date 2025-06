La guerra continua ma i dialoghi Kiev-Mosca avanzano | cosa è stato deciso nei colloqui di Istanbul

Oggi, mentre la guerra in Ucraina continua a far sentire le sue ripercussioni globali, i colloqui di Istanbul rappresentano un barlume di speranza. Seppur brevi e con questioni cruciali ancora da definire, questi incontri hanno messo al centro temi umanitari come gli scambi di prigionieri, riflettendo il crescente bisogno di pace in un mondo sempre più polarizzato. Sarà questo il primo passo verso una risoluzione duratura? La risposta potrebbe cambiare tutto.

Nel giorno 1.195 della guerra in Ucraina, i colloqui diretti tra le delegazioni di Russia e Ucraina si sono svolti a Istanbul, in Turchia, aprendo spiragli di dialogo su alcune questioni umanitarie ma lasciando irrisolti i nodi più critici del conflitto. L'incontro, durato poco più di un'ora, ha visto discussioni incentrate su scambi di prigionieri, rimpatri di bambini ucraini deportati e la restituzione dei corpi di migliaia di soldati caduti. Tuttavia, la richiesta ucraina di un cessate il fuoco incondizionato è stata nuovamente respinta dalla Russia. Un accordo parziale sui prigionieri e i caduti Uno degli esiti concreti dei negoziati riguarda lo scambio di prigionieri, che sarà esteso ai malati, ai feriti e ai soldati di età inferiore ai 25 anni.

Leggi anche Guerra in Ucraina, riunione ministeriale del gruppo Weimar+ a Londra. Niente tregua in attesa delle trattative. Mosca continua a martellare città e infrastrutture - Roma, 12 maggio 2025 - L'Ucraina si trova nuovamente sotto attacco, nonostante un recente invito di Vladimir Putin a Volodymyr Zelensky per riprendere i negoziati a Istanbul.

