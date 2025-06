La frenesia di Stefania Cappa al telefono nelle ore del delitto Il giallo delle due chiamate ‘fantasma’ a Chiara e alla gemella Paola | Non ricordo

Garlasco (Pavia) – Cinquantuno fra telefonate, squilli e messaggini. Mandati e ricevuti fra la mezzanotte e le 13 del 13 agosto 2007. Una frenetica attività sul cellulare di Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, nelle ore dell’omicidio. Mentre la ventiseienne veniva massacrata con un corpo contundente e poi gettata nelle scale della villetta di Garlasco, le due gemelle erano di sicuro in paese: lo provano le celle telefoniche. Garlasco, lo scandalo sessuale della Bozzola e il memoriale di Cleo: “Chiara scoprì il giro e disse che avrebbe parlato” Loro sostengono di essere sempre state a casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La frenesia di Stefania Cappa al telefono nelle ore del delitto. Il giallo delle due chiamate ‘fantasma’ a Chiara e alla gemella. Paola: “Non ricordo”

